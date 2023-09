Bimbo di un anno muore al nido nido per overdose di Fentanyl | altri tre piccoli ricoverati “Traffico di droga nella struttura”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È un’emergenza conclamata che affligge migliaia di famiglie americane, con decessi in costante aumento negli ultimi anni. E anche i bambini non sfuggono alle conseguenze del consumo degli adulti: al centro il, oppiaceo sintetico responsabile di una una vera e propria epidemia e fino a 300 morti al giorno, e che la scorsa settimana ha ucciso Nicholas Dominici in un asilo del Bronx. La, ha detto la polizia di New York, era nascosta sotto il materassino dove il piccolo dormivastanza riservata ai riposini deiche frequentavano latre bambini sono statiin ospedale dopo essere stati esposti al potente oppiaceo. La polizia ha trovato un chilo dinascosto sotto il materasso dove dormivano i ...

