Bimbo chiama soccorsi chiedendo assistenza all’agente di polizia dopo le intelligenti istruzioni di sua madre

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ha interpretato alla lettera il consiglio di suaquando gli ha detto dire i numeri di emergenza se avesse avuto bisogno di aiuto. Ora unviene elogiato per i suoi coraggiosi sforzi nella risoluzione dei problemi. Avendo imparato da suare i servizi di emergenza in una situazione in cui ha bisogno di, un bambino di quattro anni ha chiesto il supporto di un centralinista di emergenza con un problema sconcertante… lo lasciò perplesso. Anni fa, un bambino di quattro anni di nome Johnny chiamò il 911, cercando disperatamente. Quando il centralinista rispose allata, Johnny disse rapidamente e con sicurezza: “Sì, ho bisogno di aiuto”. ”Con cosa hai bisogno d’aiuto?” chiese l’operatore ...

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

... ancora minorenne, che attraversando faticosamente il deserto del Sahara alla ricerca di un futuro migliore in Europa, ha trovato undi tre anni, rimasto solo. 'Non so nemmeno come si, ...La seconda poche settimane dopo: questa volta un. Sono diventato papà, e voglio presentarvi ... raccontando a Linus e Nicola Savino durante DeejayItalia: Sono molto diversi tra loro come ...

Bimbo di 3 anni salvato nel deserto: affidato a una coppia di Lampedusa Avvenire

Il padre ha un infarto alla guida, bimbo tira freno a mano, chiama il ... Il Riformista

È un sacco di plastica riempito di liquido amniotico. Il bimbo sarebbe legato alla macchina tramite il cordone ombelicale. I neonatologi: “Aumenterà le chance ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato le modifiche al Pnrr dell’Italia. Il piano modificato, si legge in una nota del Consiglio, riguarda 10 misure, tra cui gl ...