(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il bambino di 4 annidi casa in via Verdi a Castelfranco è ricoverato in terapia sub intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La prognosi è riservata, ma le condizioni ...

Curiosità: La prima stagione della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea è andata in onda negli Stati Uniti sulla NBC dal 19 settembre 1994 al 18 maggio 1995. In Italia la stagione è andata in onda su Rai 2 dall'11 gennaio al 18 aprile 1996.

Il bambino di 4 annidalla finestra di casa in via Verdi a Castelfranco è ricoverato in terapia sub intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La prognosi è riservata, ma le condizioni sono stazionarie. I ...... Nazire avvisa Yilmaz che Mujgan sta portando Kerem Ali al pronto soccorso : il bambino èed ... L'Hekimoglu tenta di fargli riprendere i sensi, ma ilsembra incosciente. Terrorizzata, il ...

Bimbo caduto dalla finestra. Denunciati entrambi i genitori LA NAZIONE

Bambino di 4 anni cade dalla finestra: è grave PisaToday

Il bambino di 4 anni caduto dalla finestra di casa in via Verdi a Castelfranco è ricoverato in terapia sub intensiva all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La prognosi è riservata, ma le condizioni ...Accertamenti su scatola nera e comunicazioni audio dell’aereo delle Frecce Tricolori per ricostruire lo schianto che ha ucciso la piccola Laura, che aveva 5 ...