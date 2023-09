(Di mercoledì 20 settembre 2023) È iniziata l'prevista per oggi nell'immobile dell'ex hoteldi via Maragliano a Firenze, da cui il 10 giugno scorso èKata, laperuviana di 5 anni. Intorno alle 10:30 la ...

Curiosità: Enriqueta Martí Ripollés (Sant Feliu de Llobregat, 2 febbraio 1868 – Barcellona, 12 maggio 1913) è stata una serial killer spagnola rapitrice e prosseneta di bambini.

È iniziata l'ispezione prevista per oggi nell'immobile dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, da cui il 10 giugno scorso èKata, laperuviana di 5 anni. Intorno alle 10:30 la mamma Kathrine Alvarez è entrata nell'immobile con i suoi legali. Con lei è arrivato anche l'ex generale del Ris Luciano Garofano, ...Lascia moglie e figlia: era padre di unadi 2 anni. La scoperta della malattia. Pietro ... Paolo Brunetti, esprime il cordoglio del Comune si legge in una nota "per la prematuradi ...

Bimba scomparsa, ispezione consulente famiglia in ex Astor Agenzia ANSA

Kata, il punto sulle indagini per la bimba scomparsa a Firenze Adnkronos

È iniziata l'ispezione prevista per oggi nell'immobile dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, da cui il 10 giugno scorso è scomparsa Kata, la bimba peruviana di 5 anni. (ANSA) ...I genitori di Kata, la bimba peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, sono arrivati oggi all’ex hotel Astor di Firenze per un ...