Bilancio Juve 2022 23 | perchè il rinvio dell’approvazione? Svelato il motivo

(Di mercoledì 20 settembre 2023)/23,ne è stata rinviata l’approvazione?così ildi questa decisione È notizia di ieri ildelda parte del Cda dellantus. Dal quartiere generale della Continassa assicurano che all’orizzonte non ci sono tempeste, che il club naviga in acque calme e che si è trattato soltanto di un posticipo squisitamente tecnico per fare al meglio le cose. Il nuovo Cda del club bianconero, che si è insediato il 18 gennaio ed è composto oltre che dal presidente, dall’ad Scanavino, dalla commercialista Fioranna Negri, dall’avvocato Laura Cappiello e dal manager Diego Pistone, ha voluto prendersi un po’ più di tempo per riguardare i conti e perfezionare ...

Curiosità: La Juventus Football Club (dal latino: iuventus, «gioventù»), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

L'apertura odierna della Borsa di Milano non porta grosse variazioni per il titolo di proprietà della Juventus: le azioni del club bianconero, infatti, hanno avuto un calo minimo, di ...