Bilancio | Foti | “Nessuna paura | ci siamo candidati per guidare Paese” VIDEO

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, in esclusiva ai nostri microfoni: “Questa maggioranza fino ad ora è riuscita a mantenere gli impegni presi”. “Dare ai nostri lettori un rapporto completo di quello che abbiamo fatto. La maggioranza di governo durerà tutta la legislatura“. Lo ha detto a Notizie.com Tommaso, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera in occasione della conferenza di presentazione dell’iniziativa di domenica prossima all’Auditorium della Conciliazione. Ci sarà anche il premier Meloni per celebrare un anno dalla vittoria delle politiche. Tommasoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © Ansa“Questa maggioranza si è trovata di fronte a problemi molto pesanti sia per ilche per alcune misure come il Superbonus o il reddito di cittadinanza – ha detto ancora ...