Curiosità: La morte di Michael Jackson è avvenuta il 25 giugno 2009 a Los Angeles, alle 14:26 ora americana presso l'ospedale UCLA Medical Center. Vi fu trasportato in ambulanza dopo che perse conoscenza nella casa al 100 North Carolwood Drive di Hombly Hills, un esclusivo quartiere collinare di Los Angeles. Jackson si trovava in città dal dicembre 2008 per partecipare alle prove del residency show This Is It, ovvero la serie di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi concerti d'addio alle scene, organizzati dalla AEG Live e che avrebbero dovuto svolgersi a Londra presso l'O2 Arena a partire dal luglio successivo. Le prove a cui prendeva parte si svolgevano presso lo Staples Center; pertanto Jackson soggiornò nella casa di Hombly Hills messa a disposizione dalla AEG Live, per un affitto mensile di 100.000 dollari.

Joeintende annunciare un nuovo significativo pacchetto di aiuti militari per Kiev domani, quando ricevera' il presidente ucraino Volodymr Zelensky alla Casa Bianca. Lo riferiscono fonti dell'...Il presidente Joeha invitato i costruttori di auto a migliorare le offerte, sottolineando che a profitti record dovrebbero corrispondere "contratti record". La segretaria al Tesoro, Janet ...

'Biden annuncerà nuovo pacchetto aiuti domani a Zelensky' - Nord ... Agenzia ANSA