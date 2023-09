Bernini su test Medicina | ' nessuna anomalia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Il Consorzio Cisia che gestisce i"ha assicurato al Mur due dati per noi certificanti, che validano le prove: non c'è stato alcun 'data breach', ovveroviolazione della banca dati dei quesiti, e lo svolgimento della procedura è stato assolutamente regolare. Il monitoraggio dei dati statistici relativi alle risposte fornite ai quesiti delle prove non ha evidenziato, inoltre, alcunanello stato degli andamenti dei risultati per i Tolc di(Tolc-Med) e per i Tolc di Veterinaria (Tolc-Vet)". Lo ha assicurato rispondendo al Question time alla Camera il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria, sottolineando che "sarà mio compito tenere sempre la guardia alta, vigilando sul corretto svolgimento delle nuove modalità d'accesso ...