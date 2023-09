Beppe Grillo in fuga | eccola alla disperata ricerca di un taxi

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è arrivato a Roma per una serie di incontri. A quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari il garante del M5S ha raggiunto in mattinata l'hotel Forum, sua abituale dimora nella capitale, prima di recarsi nella sede del Movimento a due passi da Montecitorio. Qui ha incontrato alcuni parlamentari ma non il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte, oggi impegnato in una visita sull'isola di Lampedusa. I due dovrebbero invece vedersi domani. Intercettato da LaPresse per le strade di Roma,non ha risposto alle domande sulla guerra in Ucraina, facendo anche dei brevi scatti di corsa nel tentativo, poi riuscito, di prendere un

Curiosità: Giuseppe Piero Grillo, detto Beppe (Genova, 21 luglio 1948), è un comico, cabarettista, politico, blogger e attore italiano.

È a Roma per una serie di incontri,, tra cui quello con il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte . Un appuntamento in programma per domani, 21 settembre, perché Conte è in visita sull'isola di Lampedusa . Oggi, però, il ...Il Cav era stato battezzato "psiconano" dain persona e accusato senza problemi di rapporti con la mafia . Proprio Castaldo, nel 2021, sui social parlava di "Lega e Forza Italia senza ...

Beppe Grillo e la ricerca disperata di un taxi. Il video TGLA7

La resa dei conti: sarà guerra o pace Blog di Beppe Grillo

di Gianluca Ferrara – La guerra in Ucraina è soltanto un pezzo di un puzzle molto più ampio e complesso. Un puzzle che si sta disgregando. Nell’inconsapevolezza generale ci troviamo in un bivio storic ...di Petra Reski – L’Unesco si è piegata di nuovo: Venezia non sarà inserita nella lista nera dei siti del patrimonio mondiale in pericolo. Questa è stata la decisione del Comitato del Patrimonio Mondia ...