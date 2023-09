Benfica-Salisburgo | l’Inter osserva e prende appunti | due giovani nel mirino – SM

(Di mercoledì 20 settembre 2023)sarà l’altra partita del Girone D di UEFA Champions League cheosserverà, non solo per motivi di classifica. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha già nel taccuino il nome di duein particolare. DUENELha messo gli occhi su Maurits Kjaergaard, centrocampista danese in forza alsu cui lavora da tempo anche la Juventus. si lavora infine anche sull’ivoriano Karim Konaté, classe 2004 in grado già di metter a segno 6 gol e 2 assist in 8 partite. Il centravanti ivoriano ha sorpreso i nerazzurri nell’amichevole andata in scena ad agosto, tuttavia sarà necessario battere la concorrenza dell’Atalanta. Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime notizie e ...

Curiosità: Lo Sport Lisboa e Benfica, meglio noto più semplicemente come Benfica (Euronext: SLBEN), è una società polisportiva portoghese con sede nella capitale Lisbona, nella freguesia di São Domingos de Benfica. Attiva in numerose discipline, è nota a livello internazionale principalmente per la sua sezione calcistica, che milita nella massima divisione portoghese, dalla quale non è mai retrocessa.

Nel raggruppamento fanno parte anche i portoghesi dele gli austriaci del, che si sfideranno in contemporanea a Lisbona. C'è un solo precedente in terra spagnola e che risale alla ...... dopo aver demolito il Milan nel derby arriva al debutto nella coppa più bella con un obbiettivo niente affatto banale: vincere un gruppo non semplice composto dae gli ostici ...

MILAN E INTER, OCCHI SU ARAUJO E KJAERGAARD - Sportmediaset Sport Mediaset

Benfica-Salisburgo, il pronostico di Champions League: combo esplosiva con Goal+Over 3,5 Footballnews24.it

I dirigenti di Juventus ed Inter guarderanno con un certo interesse al match di Champions League in programma stasera alle 21:00 tra Benfica e Salisburgo: come riportato da ...Questa sera, alle 21.00, l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Real Sociedad per la prima sfida valevole per il girone D della UEFA Champions League 2023-2024: i nerazzurri, finalisti della scorsa ...