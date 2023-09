Benfica-Salisburgo | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro turco Halil Umut Meler, coadiuvato come assistenti dai connazionali Eyisoy e Ersoy, e dal quarto uomo Kardesler. Var e AVAR saranno rispettivamente Ulusoy e Bitegan. Calcio d’inizio alle 21 all’Estadio da Luz di Lisbona. Dopo esser arrivato fino ai quarti di finale nell’ultima edizione, ilproverà a ripetersi, o addirittura a fare meglio di quanto visto lo scorso anno. I lusitani, arrivati primi nel girone dietro PSG e Juventus, riuscirono a sbarazzarsi senza troppi problemi del Club Brugge, prima di incontrare ai quarti l’Inter futura finalista. In entrambe le occasioni gli uomini di Roger Schmidt dovettero arrendersi alla ...