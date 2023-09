Benfica-Salisburgo | inizio da incubo per i portoghesi | due rigori concessi e un rosso in 13 minuti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il termine più adatto per descrivere il primo quarto d’ora di gara del, impegnato contro ilnella fase a gironi di Champions League 2023/2024, è horror. I lusitani hanno rischiato di andare in svantaggio già dopo 2, quando Trubin ha sbagliato l’uscita sugli sviluppi di un corner ed ha complito con un pugno in faccia Pavlovic. Konate ha però graziato il, calciando alle stelle il rigore. Diecidopo, la situazione si è ripetuta ma con un epilogo diverso. Antonio Silva ha infatti ricevuto un cartellinoper aver toccato la palla con la mano, impedendo una chiara occasione da gol. Dagli 11 metri, poi, si è presentato Rocco Simic, che ha spiazzato Trubin e sbloccato la gara. SportFace.

Curiosità: Lo Sport Lisboa e Benfica, meglio noto più semplicemente come Benfica (Euronext: SLBEN), è una società polisportiva portoghese con sede nella capitale Lisbona, nella freguesia di São Domingos de Benfica. Attiva in numerose discipline, è nota a livello internazionale principalmente per la sua sezione calcistica, che milita nella massima divisione portoghese, dalla quale non è mai retrocessa.

