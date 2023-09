Benfica-Salisburgo | colpo esterno per gli austriaci | subito in testa

(Di mercoledì 20 settembre 2023), successo in trasferta per la squadra austriaca che ha battuto per 0-2 la compagine portoghese. REPORT –, valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League, termina sul punteggio di 0-2. Un risultato importante per gliche hanno conquistato un calcio di rigore al 2?. Il tiro dagli 11 metri è stato però tirato alto da Karim Konaté. Un altro penalty, sempre per gli ospiti, è arrivato (con espulsione di Antonio Silva) al 13?. In questo caso sono però il rigore è stato trasformato da Roko Simic al 15?. Nel secondo tempo il raddoppio del, a realizzarlo è stato Oscar Gloukh. Glisalgono così al primo posto nel gruppo D di Champions League a quota tre punti. Inter-News - Ultime notizie e ...

Curiosità: Lo Sport Lisboa e Benfica, meglio noto più semplicemente come Benfica (Euronext: SLBEN), è una società polisportiva portoghese con sede nella capitale Lisbona, nella freguesia di São Domingos de Benfica. Attiva in numerose discipline, è nota a livello internazionale principalmente per la sua sezione calcistica, che milita nella massima divisione portoghese, dalla quale non è mai retrocessa.

Nell'altra gara del girone, ilvince 2 - 0 in casa del. Il 3 ottobre, l'Inter riceve i portoghesi.

I portoghesi dovranno però fare a meno di Antonio Silva, espulso al 13' di Benfica-Salisburgo.