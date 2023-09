Benevento | convegno dal titolo “Giornata per la cura del Creato – Laudato Si”

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Comunicato Stampa L’ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente) e l’Università degli Studi del Sannio, con il patrocinio della Provincia e del Comune di, organizzano per martedì 26 settembre alle ore 9.30, nell’Aula Convegni del Dipartimento DEMM in via delle Puglie a, il… Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.