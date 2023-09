Belen Rodriguez fa il suo debutto in Rai | ecco dove la vedremo

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è pronta per un nuovo capitolo della sua carriera televisiva e sembra che la sua prossima tappa sarà la Rai. Negli ultimi tempi la popolare showgirl argentina è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, ma anche la sua decisione di abbandonare Mediaset, rinunciando alla conduzione di programmi di successo come Le Iene e Tu si Que Vales, aveva fatto scalpore. Adesso si prepara per debuttare in un’altra trasmissione.volta pagina: il nuovo ruolo televisivo Prossimamentesarà ospite di Alessandro Cattelan nella prima puntata del suo programma Stasera c’è Cattelan, in onda su Rai 2 a partire dal 26 settembre, in seconda serata ogni martedì e mercoledì. Le registrazioni sono ...

Curiosità: María Belén Rodríguez (Buenos Aires, 20 settembre 1984) è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana.

Dopo la rottura ufficiale con, Stefano De Martino sta vivendo la sua nuova relazione con Martina Trivelli , una giovane di 26 anni con la quale è stato fotografato per la prima volta all'inizio di settembre

