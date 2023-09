Belen compie 39 anni e sparisce da Instagram | le parole di mamma Veronica Cozzani

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) 20 settembre. Una data importantissima perRodriguez, chegli– 39 – ma decide di festeggiare lontana dal clamore dei social. Non è stato un periodo facile per lei, che ha visto sgretolarsi ancora una volta il suo matrimonio con Stefano De Martino, oltre ad aver lasciato la tv per dedicarsi ad altri progetti. È dimagrita 7 kg, come lei stessa ha dichiarato, e per il suo compleanno ha scelto di prendersi un momento di pausa. A non lasciarla mai sola è però la, presente nella sua vita e in quella dei suoi figli Santiago e Luna Marì. È stata lei, infatti, a farle gli auguri per prima. La scelta diper il suo compleanno Lontana da tutti, lontana da tutto. Il 20 settembre, oltre a essere il giorno del suo compleanno, è anche ...