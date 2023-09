Bebe Vio ai giovani | ' Basta scuse | lavorate!'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) su Tg. La7.it -Vio, invitata a Montecitorio in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni della Costituzione italiana, nel suo discorso si è rivolta ai. Il discorso "...

Curiosità: Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis detta Bebe Vio (Venezia, 4 marzo 1997) è una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

, invitata a Montecitorio in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni della Costituzione italiana, nel suo discorso si è rivolta ai giovani. Il discorso "Buongiorno a tutte le autorità, e ...... firma d'eccellenza del Corriere della sera per moda e costume, Gianluca Gazzoli , conduttore radiofonico e creatore del podcast Bstm con ospiti che vanno da Jared Leto apassando per cesare ...

L'intervento di Bebe Vio alla Camera: «Miei cari giovani, poche scuse e lavorate» Open

Bebe Vio a Montecitorio: "Sono felicissima che lo sport entri a far parte della Costituzione" RaiNews

La cerimonia commemorativa dei 75 anni della Costituzione si è conclusa alla Camera dei Deputati al suono di "Nessun Dorma" eseguita da Andrea Bocelli. Inizialmente, il tenore aveva cantato l'Inno di ...Nella giornata di ieri, 19 settembre, alle 17, Bebe Vio è stata protagonista ed è intervenuta a Montecitorio in occasione ...