(Di mercoledì 20 settembre 2023)Vio, ieri 19 settembre, è stata protagonista all'aula della Camera dei deputati. La campionessa paralimpica, durante la cerimonia per il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, ha tenuto un discorso appassionato. “Bisogna tirarli fuori dal cassetto”, ha dettoVio, esortando i giovani a perseguire i loroattraverso l’istruzione. La cerimonia, presieduta dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stata un momento solenne e toccante, aperto dall’esecuzione dell’inno d’Italia da parte di Andrea Bocelli. (LA LAUREA DIVIO)

Curiosità: Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis detta Bebe Vio (Venezia, 4 marzo 1997) è una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

In spalla risalta invece il discorso diin Parlamento ('Io,, vi dico: Miei cari coetanei, non cercate scuse adesso lavorate'). IL SOLE 24 ORE 'Allarme fallimenti: industria +5,2%' ...La schermitrice italiana ed atleta paralimpicaè intervenuta ieri alla Camera per la celebrazione dei 75 anni della Costituzione. Nel suo intervento, ripreso oggi da La Stampa , ha parlato prima dell'importanza dell'istruzione: "Io l'ho ...

L'intervento di Bebe Vio alla Camera: «Miei cari giovani, poche scuse e lavorate» Open

Bebe Vio a studenti: sognate, provate a realizzare i vostri sogni, poche scuse e lavorate Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Bebe Vio a studenti: sognate, provate a realizzare i vostri sogni, poche scuse e lavorate ...Si è celebrato oggi il 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Protagonista a Montecitorio, davanti alle massime cariche della Repubblica, Bebe Vio che ha ribadito l’importanza ...