Curiosità: Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4). Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011).

Trame e Anticipazioni: Taylor e Deacon complici Taylor si è consolata con Deacon . La Hayes, dopo essere stata mollata da, si è lasciata andare ad alcune confessioni con lo Sharpe, ...Puntata in onda Sabato 30 settembre 2023e Brooke sono pronti ad affrontare Mike , convinti ...va in onda su Canale 5 , dal lunedì alla domenica alle ore 13.45 .

Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Beautiful, Ridge vuole tornare insieme a Brooke Le anticipazioni!