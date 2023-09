Beautiful | Ridge lascia Taylor?

Curiosità: Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4). Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011).

Trame e Anticipazioni: Taylor e Deacon complici Taylor si è consolata con Deacon . La Hayes, dopo essere stata mollata da, si è lasciata andare ad alcune confessioni con lo Sharpe, ...Puntata in onda Sabato 30 settembre 2023e Brooke sono pronti ad affrontare Mike , convinti ...va in onda su Canale 5 , dal lunedì alla domenica alle ore 13.45 .

Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2023: Taylor ... ComingSoon.it

Beautiful anticipazioni 20 settembre, Ridge va da Taylor: la reazione ... Movieplayer

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn fingerà di aver perdonato Sheila, per mett ...Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 25 al 30 settembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio: Puntata in onda Lunedì 25 settembre 202 ...