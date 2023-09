(Di mercoledì 20 settembre 2023) Oggi è andata in onda una nuovadella soap opera americana, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladiindel 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladidel 20 Settembre Ladi ...

Curiosità: Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4). Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011).

... con la soap americana. Nella puntata odierna, mentre Brooke attende a casa suo marito Ridge con trepidazione, Carter e Quinn si godono la loro piccola luna di miele.il Video ...Vediamo insieme le Trame delle puntate diin onda dal 25 al 30 settembre 2023 , alle ore 13.45 su Canale5 .le Anticipazioni episodio per episodio : Puntata in onda Lunedì 25 settembre 2023 Donna è tornata alla Forrester come ...

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 25 al 30 settembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio: Puntata in onda Lunedì 25 settembre 202 ...Beautiful torna domani giovedì 21 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con l'incontro tra Deacon e Taylor. La soap statunitense, incentrata ...