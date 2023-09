Bayern-Manchester United | le formazioni ufficiali | Onana e Hojlund contro Kim | out De Ligt

Curiosità: Il Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München in tedesco, Bayern Munich in inglese e come Bayern Monaco in italiano, è una società polisportiva tedesca avente sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Commenta per primoMonaco (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.United (4 - 2 - 3 - 1): Onana; Dalot, Lindelof, Lisandro Martinez, ...Le formazioni ufficiali diMonaco -United , sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Uno dei big match di questo primo turno di Champions. Tuchel contro ten Hag, ...

Champions 2023/2024. Le ultime notizie sulla partita Bayern Monaco-Manchester United: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Bayern Monaco - Manchester United: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo A di Champions League 2023/24 in programma alle 21.