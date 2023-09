Battipaglia | un uomo ha ucciso la moglie a coltellate

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Oggi, 20 settembre 2023, asi è verificato l’ennesimo caso di femminicidio: unhalaaccoltellandola alla gola. Vano ogni tentativo di soccorso. I carabinieri e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Segui ZON.IT su Google News.

Curiosità: Giorgio Ambrosoli (Milano, 17 ottobre 1933 – Milano, 11 luglio 1979) è stato un avvocato italiano.

È quanto emerso dalle primissime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di. Le attività sono ancora in corso. L', un italiano della zona, è stato fermato. - ...Undi 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie 37enne nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre. L'omicidio è avvenuto a Lago di, in provincia di Salerno. Le attività dei carabinieri ...

Battipaglia, donna uccisa a coltellate dal marito: fermato un 38enne Sky Tg24

Un uomo ha ucciso la moglie accoltellandola alla gola Today.it

Battipaglia, uccisa donna a coltellate: è il quarto femminicidio in Campania A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso marito. Restano da chiarire ancora un po’ di cose, ma il primo sospetto ...Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, nel pomeriggio di oggi in località Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno. - continua ...