Battipaglia | litiga con la moglie e la accoltella

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Femminicidio, nel primo pomeriggio di oggi, a, nel Salernitano. Un uomo di 38 anni, stando alle prime informazioni che trapelano, avrebbe ferito mortalmente la, sua coetanea, con un coltello mentre si trovavano in casa in localtà Lago. Da quanto appreso, l'uomo è stato fermato dai carabinieri che hanno avviato le indagini. Non erano presenti in casa i due figli della coppia. Stando a quanto si apprende, il delitto potrebbe essere avvenuto al culmine di un litigio tra i coniugi, entrambi italiani sulla quarantina. Ma saranno le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia dia fare luce su quanto avvenuto. Sul posto, sono presenti anche i militari dell'Arma della sezione investigazioni scientifiche (Sis) del Comando provinciale di Salerno che stanno effettuando i rilievi. Le indagini sono ...

Curiosità: La camorra è un'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria della Campania e una delle più antiche e potenti organizzazioni criminali in Italia, risalente al XVII secolo. La struttura organizzativa della Camorra è divisa in singoli gruppi chiamati clan, diversi tra loro per tipo di influenza sul territorio, struttura organizzativa, forza economica e modus operandi. Ogni "capo" o "boss" è il leader di un clan, in cui ci possono essere decine o centinaia di affiliati, secondo il potere e la struttura di ogni clan. Le principali attività della camorra sono il traffico di droga, il racket, la contraffazione,lo smaltimento illegale di rifiuti e il riciclaggio di denaro. Inoltre, non è insolito che i clan della Camorra si infiltrino nella politica delle loro rispettive aree.

Battipaglia. “Volano stracci” in Consiglio tra maggioranza ed ... Battipaglia 1929