Battipaglia | litiga con la moglie e la accoltella

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Femminicidio, nel primo pomeriggio di oggi, a, nel Salernitano. Un uomo di 38 anni, stando alle prime informazioni che trapelano, avrebbe ferito mortalmente la, sua coetanea, con un coltello mentre si trovavano in casa in localtà Lago. Da quanto appreso, l'uomo è stato fermato dai carabinieri che hanno avviato le indagini. Non erano presenti in casa i due figli della coppia. Stando a quanto si apprende, il delitto potrebbe essere avvenuto al culmine di un litigio tra i coniugi, entrambi italiani sulla quarantina. Ancora sconosciuto il movente. Alla donna sarebbe stato fatale un fendente alla gola. Ma saranno le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia dia fare luce su quanto avvenuto. Sul posto, sono presenti anche i militari dell'Arma della sezione investigazioni scientifiche (Sis) del ...