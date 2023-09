Battipaglia | donna uccisa a coltellate dal marito | fermato un 38enne

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ancora un femminicidio, nel primo pomeriggio di oggi, a, nel Salernitano. Un uomo di 38 anni, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe ferito mortalmente la moglie, sua coetanea, con un coltello, mentre i due si trovavano in casa, in località Lago di. Da quanto si è appreso, l'uomo, di nazionalità italiana, è statodai carabinieri che hanno avviato le indagini. Le attività degli inquirenti sono ancora in corso.

Curiosità: Il castello di Battipaglia chiamato anche castelluccio o castelluccia (nel dialetto tipico battipagliese), è un edificio d'epoca medievale fatto costruire intorno all'anno Mille, sui resti di una precedente struttura militare più antica, su commissione di Guaimario IV di Salerno per poter proteggere militarmente e inizialmente una vasta area che include la zona dove scorre il fiume Tusciano, nella valle del Tusciano e in prossimità delle terre situate intorno al fiume Sele.

Una 38enne è stata uccisa dal marito, coetaneo della, nel loro appartamento situato in via Flavio Gioia, in località Lido Lago a. I due, entrambi italiani, abitavano in quella zona ...... "Fiore Stanco' di Salvatore Miraglia e Antonella Garofalo, è intervenuta la dirigente scolastica del Besta - Gloriosi diCarmen Miranda lanciando un messaggio forte. "La, ...

Femmincidio a Battipaglia, donna uccisa a coltellate Fanpage.it

Lago di Battipaglia, donna uccisa a coltellate: il marito fermato dai carabinieri per omicidio Il Fatto Quotidiano

Ancora una donna uccisa, ancora un femminicidio commesso tra le mura domestiche. Questo pomeriggio una donna di 36 anni è stata uccisa a coltellate a Battipaglia, provincia di Salerno. Per il delitto ...Ha allontanato i figli da casa e poi ha aggredito la moglie, uccidendola a coltellate. L’ultimo femminicidio del 2023 è avvenuto a Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno, secondo la prima ...