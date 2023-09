Bari | Nasti | “Essere cresciuto nel Milan è motivo d’orgoglio per me”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Intervistato da Tele. Marco, di proprietà dele ora in prestito al, ha parlato del suo percorso di crescita in rossonero

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Bari, abbreviato in SSC Bari, più semplicemente Bari, è una società calcistica italiana della città di Bari. È erede della tradizione dell'Associazione Sportiva Bari, società costituita nel 1928 dalla fusione dei sodalizi calcistici baresi Liberty e Ideale, e con questa si richiama al Bari Foot-Ball Club, fondato nel 1908. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

Intervistato da TeleBari, Marco Nasti parla dell’inizio della sua esperienza in prestito al Bari e del percorso di crescita fatto nelle giovanili del Milan. TRA BARI E MILAN – «Sicuramente essere cres ...Tre e due. Sono i numeri dei gol realizzati e incassati dal Bari nelle prime cinque giornate di questa Serie B. Appena tre le reti – Sibilli a Cremona, Nasti con il Cittadella, Chukwu a ...