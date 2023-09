Barco piace a Roma e Juventus | ma il Boca spera nel rinnovo

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) IlJuniorsdi trovare un accordo con il difensore Valentinper tenerlo fuori dalla portata di diversi club europei Il 19enne è emerso nella prima squadra delin questa stagione, partendo principalmente come terzino sinistro, ma in realtà è presente in tutto il campo grazie alla sua versatilità. Le prestazioni di L'articolo