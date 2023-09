Curiosità: In ambito sportivo, in particolare calcistico, si parla di clausola di recesso (o clausola recessoria) per indicare la possibilità da parte di un atleta di recedere unilateralmente dal contratto con la propria società sportiva di appartenenza, dietro il pagamento di una determinata cifra. Spesso impropriamente si utilizza il termine clausola rescissoria, mentre in realtà la rescissione nel diritto civile italiano non ha nulla a che vedere con il recesso in questione. La rescissione è possibile infatti solo per contratto concluso in stato di pericolo oppure per lesione.

Barcellona, clausola da un miliardo per un calciatore: i dettagli ItaSportPress

Barcellona, UFFICIALE: blindato Balde, clausola da un miliardo Calciomercato.com

Dopo i vari Ansu Fati, Araujo, Raphinha, Koundé, Gavi, Pedri e Ferran Torres, anche Alejandro Balde si iscrive ufficialmente alla lista dei talenti del Barcellona che, sulle proprie spalle, hanno una ...Il Golden Boy portoghese ha avuto un impatto importante con i blaugrana dal suo arrivo nel mercato estivo L'urlo di Joao Felix, dopo le reti in Champions League contro l' Anversa con la maglia del Bar ...