Ballando con le Stelle 2023 | Sara Croce entra nel cast

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Modella e personaggio televisivo, nota per le sue partecipazioni ai programmi di Paolo Bonolisormai in dirittura d’arrivo. Acon le, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 a partire dal 21 ottobre, arriva madre natura:, modella e personaggio televisivo, nota per le sue partecipazioni ai programmi di Paolo Bonolis.si aggiunge alle già annunciate Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci. Ne dà notizia la Rai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Curiosità: Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.

