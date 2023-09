Ballando con le Stelle 2023 | ottavo concorrente | Milly Carlucci al posto del Grande Fratello – VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ufficializzato anche l’dicon le. Si tratta del primo volto giovane dell’edizione proveniente da Mediaset. Lei è Sara Croce, meglio conosciuta come la bonas di Avanti un altro. Il cast della 18esima edizione del talent show ballerino condotto daprende sempre più forma in attesa del suo esordio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Curiosità: Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.

