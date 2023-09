Bad Waltersdorf | Pellegrino batte Passaro nel derby e vola ai quarti

Curiosità: Il Bad Waltersdorf Open, noto come Layjet Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo professionistico maschile di tennis giocato su campi in terra rossa, facente parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca dal 2023 allo Sportaktivpark Bad Waltersdorf di Bad Waltersdorf, in Austria.

Andrea Pellegrino (230) ha vinto il derby contro Francesco Passaro (189) e si è qualificato per i quarti di finale del challenger austriaco di Bad Waltersdorf (145.000 di montepremi su terra battuta). Pellegrino giocherà nei quarti contro lo slovacco Jozef Kovalik (201). Giovedì negli ottavi Fabio Fognini (132) sfida l'austriaco Filip ...Torre del Greco . Sono servite 2 ore e 18 minuti di gioco a Raul Brancaccio per portare a casa il match di primo turno al Challenger di Bad Waltersdorf in Austria. Il campano ha superato per 2 set a 1 il tedesco Squire, numero 267 della classifica ATP.

Dennis Novak hat am Mittwoch das Viertelfinale des Tennis-ATP-Challengers in Bad Waltersdorf erreicht. Der ÖTV-Davis-Cup-Spieler besiegte beim 145.000-Euro-Sandplatzturnier den Ukrainer Witalij ...