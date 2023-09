Azienda a Cinque Stelle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Abbandonate - a malincuore - le comode poltrone della politica, gli indomiti esponenti del Movimento non si perdono d’animo, reinventandosi ruoli «strategici» e piccole società personali: oggi sono inviati (poco) speciali, consulenti green, youtuber, scrittori, gestori balneari, specialisti in marketing, fondatori di eccentriche startup. Ammirevoli esempi di resilienza di chi evita in ogni modo (come cantava Lucio Dalla) «l’impresa eccezionale di essere normale». Il titolo del suo libro autobiografico, Non mollare mai, è diventato una profezia. Dopo aver sfondato in politica, Danilo Toninelli, memorabile ex ministro dei Trasporti, s’è reiventato youtuber. Con la rubrica Controinformazione, prova a sbertucciare i nuovi potenti. Ma le scudisciate non sempre rendono. Così, l’ingegner Toninelli ha deciso di tener fede al proponimento annunciato nella sua fatica letteraria. S’è dunque ...