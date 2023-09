Aversa | M5S | chiarezza e autonomia decisionale | scelte per territorio prese solo da nostro gruppo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023). A tutti coloro che seguono ilimpegno politico, desideriamo comunicare con assolutache le decisioni riguardanti il Movimento 5 Stelle adverrannounicamente dalTerritoriale. Non riteniamo necessario cercare fuori dai confini del, a tavoli regionali o nazionali, ciò che riguarda la nostra comunità. Riteniamo che sia fondamentale mantenere la nostra indipendenza, in sintonia con i coordinatori provinciali e regionali, in modo da poter agire nell’interesse dei cittadini die per il bene del Movimento 5 Stelle. Chiunque desideri discutere temi di interesse generale è il benvenuto nella nostra sede del Movimento, la ...