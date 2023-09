Autunno 2023 | 6 serie tv inedite da non perdere

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I titoli da mettere subito in lista, scelti tra le nuove produzioni in arrivo nelle prossime settimane

Curiosità: One UI è un software sviluppato da Samsung Electronics per i suoi dispositivi Android e Tizen. Avvalendosi della Samsung Experience e della TouchWiz, è stato progettato per essere ulteriormente ottimizzato, con modifiche specifiche per facilitare l'uso con una mano su smartphone con schermi di grandi dimensioni. Venne presentato alla conferenza degli sviluppatori di Samsung nel 2018 e introdotto per la prima volta come parte degli aggiornamenti del firmware Samsung ad Android 9.0 "Pie".

Sono stati presentati a Roma, oggi, i palinsesti autunnali di Netflix. I nuovi titoli annunciati sono due film e due serie. Da una parte, infatti, ci sono le trasposizioni de Il treno dei bambini, il ..."Riteniamo importante - sottolinea Scotti - garantire le dosi di vaccino necessarie in tempo per la vaccinazione dell', fornendo ai pazienti italiani la scelta del portafoglio completo di ...

Unghie autunno 2023, 13 tendenze imperdibili per smalti e manicure Sky Tg24

Tagli capelli corti autunno inverno 2023 2024: i look più belli Grazia

In calendario il 23 settembre, l'Equinozio d'Autunno racchiude moltissimi significati. Questo evento solare non segna soltanto la fine dell’estate e l’inizio della stagione della Bilancia (all'insegna ...Venticinque edizioni, circa 250 concerti, grandi solisti ed ensemble, programmi che hanno abbracciato circa 1.000 anni di musica. La rassegna musicale d’autunno raggiunge un traguardo importante che l ...