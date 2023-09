Autismo | risultati straordinari per 11 bambini in cura con la MotoTerapia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDiverse centinaia di motociclisti, provenienti da tutta Italia, si sono radunati ad Airola (Bn) per il “Lynphis ride”, la manifestazione nazionale giunta alla VII edizione per celebrare iraggiunti da “La”, associazione no profit del settore sociosanitario che, tramite l’impegno del presidente dott. Luca Nuzzo e dei suoi associati, eroga gratuitamente aidel territorio affetti datrattamenti di, conpositivi. “Nell’ultimo anno, iseguiti dalla nostra associazione hanno fatto passi da gigante – spiega Nuzzo – Laè psicomotricità in moto e non va confusa con chi effettua spettacoli o giri in moto. Da Terapista della ...

Curiosità: L'autismo (dal greco at, aütós - stesso) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale, che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tale manifestazione, divise tra cause neurobiologiche costituzionali e psicoambientali acquisite.

Mi fa piacere che quando le istituzioni sono tutte insieme riescono a ottenere. Abbiamo affrontato non solo il problema dell'ma anche quello che riguarda i familiari che spesso e ...... neidi salute e nell'esposizione a determinanti sociali come la povertà. Le condizioni di salute sottostanti che contribuiscono alle disabilità dello sviluppo includono l', i ...

Autismo, risultati straordinari per 11 bambini in cura con la ... anteprima24.it

«Aiuto i ragazzi autistici ad avere un futuro, in Puglia ci sono pochi servizi»: la missione europea di Anna Ballarino Corriere

Nei giorni scorsi Carlo Hanau, presidente dell’Associazione APRI, aveva denunciato su queste stesse pagine come i bandi di appalto per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione non riportassero ...L'evento si è svolto sabato sera (sabato 16 settembre) nell'ambito della prima edizione del festival del sociale a Mesagne ...