Austria | incidente a bus diretto a Trieste | morta 19enne | feriti tre italiani

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Adnkronos) – Trerisultano tra i 46di una un bus in Carinzia nel quale èanche una ragazzaca di 19 anni. A quanto si apprende, la nostra ambasciata a Vienna, in stretto raccordo con la Farnesina, ha seguito la vicenda fin dai primi momenti e ha fornito tutta l’assistenza necessaria ai nostri tre connazionali. I tre sono stati ricoverati in ospedale e già dimessi. Tra oggi e domani è previsto il loro rientro in Italia. Come annunciato dalla polizia citata dalla Bild, l’è avvenuto a un bus a due piani vicino a Micheldorf. Un portavoce ha spiegato che a bordo dell’autobus, partito da Berlino evia Linz, c’erano passeggeri provenienti da ...

Curiosità: Con incidente della funivia del Cermis (spesso definito dagli organi di informazione strage del Cermis) ci si riferisce ai fatti avvenuti il 3 febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense Grumman EA-6B Prowler della United States Marine Corps, volando a una quota inferiore a quanto concesso e in violazione dei regolamenti, tranciò il cavo della funivia del Cermis in Italia, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei venti occupanti.

🔊 Ascolta l'articoloa un bus in Carinzia () mentre era diretto a Trieste Unin Carinzia ha causato la morte di una ragazza austriaca di 19 anni e il ferimento di 46 persone, tra cui tre ...Come annunciato dalla polizia citata dalla Bild, l'è avvenuto a un bus a due piani vicino ... partito da Berlino e diretto a Trieste via Linz, c'erano passeggeri provenienti da, ...

Autobus Flixbus Berlino-Trieste si ribalta in autostrada in Austria: morta una 19enne, italiani fra i feriti Virgilio Notizie

Incidente in Austria: bus diretto a Trieste si ribalta, un morto e diversi feriti TriestePrima

L’incidente coinvolgeva un autobus a due piani della compagnia Flixbus, che era partito da Berlino e si dirigeva a Trieste via Linz. A bordo c’erano passeggeri provenienti da diverse nazioni, tra cui ...Grave incidente in Austria. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste, si è ribaltato mentre si trovava in Carinzia, vicino a Micheldorf. Una 19enne austriaca ...