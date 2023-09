Curiosità: Con il termine ambientalismo (o ecologismo) si intende un insieme variegato di idee e correnti intellettuali che studiano la relazione tra umanità e ambiente o intendono ispirare azioni per tutelare l'ambiente. Il termine è usato anche per denotare un complesso di movimenti sociali impegnati a proteggere l'ambiente e a contrastare gli impatti negativi delle attività umane su di esso. Il movimento ambientalista racchiude un ampio ventaglio di idee e iniziative politiche e sociali che si definiscono come "ambientaliste".

... quando gli agenti hanno approfittato del fatto che glisi erano scansati per permettere il passaggio a un'ambulanza per tagliare a loro volta le catene con cui i militantisi ...La7.it - Ultima Generazione, il gruppo dei giovaniche lottano per gli effetti della crisi climatica , stamani ha deciso di portare avanti un'altra azione di disobbedienza civile . Il ...

Attivisti ambientalisti bloccano la strada a Milano. Gli studenti li rimproverano: “Levatevi, c’è chi deve andare a lavorare” Orizzonte Scuola

Milano, attivisti per il clima bloccano viale Fulvio Testi: insulti dagli automobilisti inferociti Il Fatto Quotidiano

Il ministro punta il dito contro la Commissione europea e annuncia la preparazione di un dossier. Poi insulta gli ambientalisti: «Eco-imbecilli bloccano viale ...«Eco-imbecilli bloccano viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano ...