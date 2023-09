Attenta Meloni | vogliono commissariare il governo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-20-at-13.49.02.mp4 Trascrizione del video Si stanno avvicinando le elezioni europee e i primi ad essersene accorti sono proprio i vertici di Bruxelles, quella Commissione europea che ha avviato una serie di nomine e di incarichi quantomeno curiose. Non bastava già avere un commissario europeo italiano nominato nel 2019, quindi all’inizio della legislatura europea, con una precisa visione ideologica. Sto parlando chiaramente di Gentiloni, ex primo ministro del Partito Democratico italiano, in questi giorni non a caso contestato anche dalper una serie di posizioni assunte. Poi pochi mesi fa l’Unione Europea ha deciso di nominare Luigi Di Maio come rappresentante per il Golfo Persico. Luigi Di Maio, già ministro degli esteri italiano, reduce da un risultato non proprio ottimale per ...