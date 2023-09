Atp Zhuhai 2023 | Napolitano non centra il main draw | sconfitto in due set da Saville

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Stefanonon riesce a conquistare l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di. Il tennista piemontese, testa di serie numero tre delcadetto, nel turno decisivo delle qualificazioni si è arreso abbastanza nettamente al cospetto di Lukecon lo score di 6-3 6-2. Un match in cui la differenza l’ha fatta l’ottimo servizio dell’avversario australiano, che non ha concesso alcuna palla break e in un solo game di battuta è stato costretto ai vantaggi dall’azzurro. Nel primo set decisivo un break a trenta nel secondo gioco dell’incontro, mentre il secondo parziale è subito scivolato via dalle mani di, andato sotto di un doppio break sullo 0-4 prima di cedere per 2-6. SportFace.

Curiosità: Lo Zhuhai Championships 2023 sarà un torneo di tennis giocato sul cemento. Si tratterà della seconda edizione del torneo (la prima dal 2019), facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2023. Si giocherà al Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, in Cina, dal 20 al 26 settembre 2023.

Matteo Arnaldi affronterà Aslan Karatsev nel primo turno dell'ATP 250 di Zhuhai 2023, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. L'eroe di Coppa Davis per l'Italia, che grazie a due preziose vittorie ha contribuito in maniera significativa alla qualificazione al turno di qualificazione. Matteo Arnaldi è l'unico italiano direttamente nel main draw dello Huafa Properties Zhuhai Championships (duro outdoor, montepremi 1.057.295 dollari).

Il sanremese direttamente in tabellone, Napolitano al turno di qualificazione ROMA (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi è l'unico italiano direttamente ...Tutto facile per Napolitano che concede solo due game a Kumar. Niente da fare per Giustino sconfitto in due set dall'australiano Bolt ...