Atp Chengdu 2023 | montepremi e prize money con Musetti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Iled ildel torneo Atp 250 di, evento in programma dal 20 al 26 settembre. Il tedesco Alexander Zverev guida il seeding dell’evento di scena in Cina, che vanta anche la presenza di Lorenzo, unico azzurro al via. Tra gli altri big ai nastri di partenza, spiccano Grigor Dimitrov, Alexander Bublik e Daniel Evans. Iltotale del torneo è di €1.077.913, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. COPERTURA TV TABELLONEATP 250PRIMO TURNO – € 11.599 (0 punti) SECONDO TURNO – € 18.977 (20 punti) QUARTI DI FINALE – € ...

Curiosità: Lo Chengdu Open 2023 sarà un torneo di tennis giocato sul cemento. Si tratterà della quinta edizione del torneo (la prima dal 2019), facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2023. Si giocherà al Sichuan International Tennis Center di Chengdu, in Cina, dal 20 al 26 settembre 2023.

In quel di, torneo che vede la presenza di Musetti come testa di serie numero 2, andavano in scena due match sulla carta particolarmente equilibrati, conquistati da Taro Daniel e Roman ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'di2023 per la giornata di giovedì 21 settembre. Si entra nel vivo degli incontri di primo turno, con alcune teste di serie impegnate. Tra questi, sul Centrale, ci sarà Sasha Bublik ...

Il circuito ATP sta vivendo la trasferta asiatica ed uno dei primi tornei in programma è quello di Chengdu in Cina. Si sono giocati i primi match del tabellone principale, che vede come principale fav ...Reduce da un periodo abbastanza negativo, Lorenzo Musetti va a caccia di buone sensazioni per ritrovare fiducia in vista del finale di stagione indoor. Il tennista azzurro è impegnato questa settimana ...