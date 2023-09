ATP Chengdu 2023 | il tabellone di Lorenzo Musetti Avversari ostici su campi veloci

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Reduce da un periodo abbastanza negativo,va a caccia di buone sensazioni per ritrovare fiducia in vista del finale di stagione indoor. Il tennista azzurro è impegnato questa settimana in Cina per il torneo ATP 250 di, con il vantaggio di saltare con un bye il primo turno grazie al suo status di seconda testa di serie del seeding. Il ventunenne toscano, sbarcato in Asia negli ultimi giorni dopo aver trascorso l’ultima settimana a Bologna per la Coppa Davis (perdendo in singolare contro Diallo e vincendo una partita su due in doppio), dovrebbe avere vita facile agli ottavi con uno tra il portoghese Nuno Borges (n.88 ATP) ed il qualificato australiano Philip Sekulic (n.325). Il test successivo si profila invece decisamente più impegnativo, con all’orizzonte un possibile quarto di finale contro il kazako Alexander ...

Curiosità: Lo Chengdu Open 2023 sarà un torneo di tennis giocato sul cemento. Si tratterà della quinta edizione del torneo (la prima dal 2019), facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2023. Si giocherà al Sichuan International Tennis Center di Chengdu, in Cina, dal 20 al 26 settembre 2023.

TENNIS - Dopo la non brillantissima prova in Coppa Davis Lorenzo Musetti sarà testa di serie #2 al torneo250 diin Cina dove si torna giocare a distanza di quattro anni, ovvero dal 2019 prima della pandemia da covid. Testa di serie numero 1 del tabellone è il tedesco Alexander Zverev. Musetti,......campo a fine settembre nell'500 di Pechino, così da preparare al meglio il successivo Masters 1000 di Shanghai. Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi sono già in Cina per disputare i tornei (e ...

Il canale di riferimento dell'ATP 250 di Chengdu è Sky Sport Tennis, in streaming anche su NOW. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli e Gaia Brunelli, con il commento ...