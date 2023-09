Atletico Madrid | Savic | «Doloroso subire un gol così»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le parole di Stefan, difensore dell’, dopo il pareggio dei colchoneros contro la Lazio Stefanha commentato il pareggio di ieri in Lazio-in Champions League. Di seguito le sue parole. GOL SUBITO – «E’un gol, ma questo è il calcio e la Champions. Ogni errore si paga caro». GIRONE – «Mi sembra molto equilibrato dove ogni punto può fare la differenza. Oggi abbiamo fatto una grande partita peccato non aver portato i tre punti a casa, ma dobbiamo essere contenti della prestazione». PRESTAZIONE – «Ero concentrato sulla mia squadra. Abbiamo fatto bene, loro non hanno avuto molte occasioni tranne quando abbiamo sbagliato in uscita e quel gol all’ultimo». LAZIO E ...

Curiosità: Il Club Atlético de Madrid, abbreviato in lingua spagnola come Atleti e anche riferito a livello internazionale come Atletico Madrid, è una società calcistica spagnola con sede a Madrid e milita in Primera División, la divisione di vertice del campionato spagnolo di calcio.

Quello firmato all'Atletico Madrid in Champions è per Provedel il secondo gol realizzato in carriera, il primo in Europa. Il biancoceleste ha colpito anche in serie B. Era il 7 febbraio 2020 e vestiva ...