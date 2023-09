Atletica | il ranking mondiale degli italiani | Tamberi | Fabbri e Diaz da podio! Jacobs si difende | bene Tortu e Sibilio classifica maschile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La stagione dileggera ed è arrivato il momento di guardare idi World Athletics, ovvero le graduatorie stilate dalla Federazione Internazionale specialità per specialità. Soffermiamoci sulla situazione. Marcellha gareggiato pochissimo a causa di alcuni problemi fisici e non è mai riuscito a scendere sotto i 10 secondi (stagionale di 10.05, corso nella semifinale dei Mondiali e in Diamond League a Xiamen), pur conquistando la medaglia d’argento iridata con la 4×100. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha concluso l’anno al 12mo posto, mentre Samuele Ceccarelli è 21mo grazie al doppio 10.13 corso a giugno e alla conquista della medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor. Gianmarcosi è laureato Campione del Mondo di salto in alto ...