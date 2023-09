Atletica | Gianmarco Tamberi chiude con la miglior prestazione mondiale stagionale! Ma il numero 1 del ranking…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023)si è laureato Campione del Mondo di salto in alto, superando 2.36 metri al primo tentativo a Budapest e completando così il Grande Slam. Il fuoriclasse marchigiano ha vinto tutto in carriera e l’apoteosi iridata era l’ultimo tassello mancante in un puzzle degno di un fenomeno assoluto dello sport. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione d’Europa in caricarà questa annata agonistica con lastagionale. Il 2.36 timbrato nella capitale ungherese lo pone in cima alla graduatoria insieme allo statunitense JuVaughn Harrison (2.36 in terra magiara) il qatarino Mutaz Essa Barshim (2.36 a Chorzow), entrambi battuti dall’azzurro in occasione dell’evento più importante della stagione. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per il nostro ...