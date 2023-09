Atelier Emé presenta la nuova collezione sposa

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Eméla suae regala un doppio spettacolo: non solo in passerella, dove appare un’eterea Cecilia Rodriguez, ma anche in prima fila grazie agli ospiti VIP. Nelle ultime settimaneEmé è diventato hot topic glam sui social, sia perché ha accompagnato i look più romantici della Mostra del Cinema di Venezia 2023, sia perché è stato scelto da Francesca Ferragni per il giorno del suo matrimonio. Ma, in vista dellastagione, il brand hato laEmé. Crediti: Courtesy of Press Office – VelvetMagLa sfilata si è svolta il 13 settembre in una cornice stile Regency che ha esaltato ancor di più il romanticismo ...