Atalanta | scoppia la grana Scamacca | i tempi di recupero dell’attaccante

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’dovrà fare a meno diper diverse settimane. La punta sia sottoposto agli esami: le ultime suidi. Avvio di campionato in chiaroscuro per l’. La Dea, nelle prime 4 partite del torneo, hanno totalizzato due vittorie (Sassuolo e Monza) ed altrettanto sconfitte, patite per mano del Frosinone e della Fiorentina. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.