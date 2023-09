Atalanta | riparte il sogno europeo | giovedì su L’Eco di Bergamo 20 pagine speciali

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CALCIO.21 settembre, con la prima partita della fase a gironi di Europa League, l’approfondimento in edicola. Tra gli articoli, l’intervista a Papu Gomez che lo scorso maggio ha alzato il trofeo con il Siviglia: «Questa- dice l’ex capitano nerazzurro - può arrivare in fondo».

... la Romaalla caccia dell' Europa League , fresca dei sette gol rifilati in campionato all'... Torna invece in Europa l', impegnata in un esordio sulla carta agevole contro i polacchi ...La squadra di Mourinho, finalista nella passata edizione,da Tiraspol; quella di Gasperini ospita i polacchi. Nell'antepost dominano le inglesi: prima ...L'altra italiana in campo in ...

Atalanta, riparte il sogno europeo: giovedì su L'Eco di Bergamo 20 ... L'Eco di Bergamo

L'ATALANTA RIPARTE DA FIRENZE, TRA I CONVOCATI TORNA HATEBOER - Sportmediaset Sport Mediaset

