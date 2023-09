Atalanta-Rakow | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'fa il suo esordio in Europa League in questa stagione sfidando ilnella prima gara del girone che vede al via anche Sporting Lisbona e Sturm Graz. I bergamaschi vogliono trovare continuità dopo un inizio di campionato con due successi e due sconfitte. I polacchi rischiano di...

Curiosità: L'UEFA Europa League 2023-2024 è la 53ª edizione (la 15ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato l'8 agosto 2023 e si concluderà il 22 maggio 2024 con la finale all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Il Siviglia è la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Commenta per primo Il capitano dell'Rafael Toloi parla alla vigilia della gara europea contro il, domani alle 21 al Gewiss Stadium: 'La crescita che ha avuto la squadra in questi anni è qualcosa di straordinario, frutto ...Rafael Toloi introduce alla vigilia il Group Stage D di Europa League da Zingonia prima della rifinitura dell': "ilè campione di Polonia in carica e quindi è forte, in più c'è lo ...

'Dispiace per l'infortunio di Scamacca, ma sono cose che capitano', dice il tecnico nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) - 'La sconfitta di FirenzeLa rete di Provedel è l'argomento del giorno e non potrebbe essere altrimenti. "È la bellezza del calcio" ha affermato Gasperini interrogato proprio sull'episodio ...