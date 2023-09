Atalanta-Rakow Europa League | 21-09-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’torna davanti al suo pubblico sperando di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di Firenze come successe contro il Monza dopo Frosinone. Quella sera i nerazzurri bergamaschi fecero vedere sprazzi di vera, se si ripetessero su quei livelli non dovrebbe essere un problema battere i polacchi del, che però diedero del filo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Curiosità: L'UEFA Europa League 2023-2024 è la 53ª edizione (la 15ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato l'8 agosto 2023 e si concluderà il 22 maggio 2024 con la finale all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Il Siviglia è la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Commenta per primo Dopo quasi un anno e mezzo l'torna in Europa. La prima gara del Gruppo D che affronterà, giovedì alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà contro i polacchi del. Fitto il programma della vigilia, costellato da ......Gianluca Scamacca, reduce da un risentimento muscolare al flessore sinistro, è in attesa degli accertamenti volti a escludere lesioni: non parteciperà alla gara europea contro i l. ...

Atalanta-Rakow: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico 90min IT

Atalanta-Rakow Czestochowa: quote scommesse e pronostico Europa League 21/9/2023 Bwin News

Bergamo. Se non è l’Atalanta di Polonia, poco ci manca, o quantomeno, è ciò che il Rakow Czestochowa sogna di essere. Perché la prima avversaria nerazzurra nella stagione 2023/24 è una società che ha ...Il club bergamasco si è messo al lavoro questo pomeriggio in vista della sfida al Raków Czestochowa, primo impegno nell’UEFA Europa League Il Cagliari, di Claudio Ranieri, si prepara alla sfida diffic ...